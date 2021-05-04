Erik fiyatları düştü, birlik başkanı 'geçici bir durum' dedi - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 20 liraya kadar düştü. Üreticiler kısıtlama döneminde tüccarın gelmeyeceğini bu nedenle fiyatların daha da düşeceğinden endişe ederken, Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, "Üreticimiz endişelenmesin, bu durum geçici bir durumdur" dedi.

İlçede erik üretimi yapan çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüccarların ürün almaya gelmeyeceğini, bu nedenle diğer aracıların erikleri çok düşük fiyata almaya çalışacaklarını belirterek endişe duyduklarını söyledi. Erik üretimi yapan Songül Sarıkaya, "Geçtiğimiz yasaklarda büyük şehirlere ürün götüren tüccarlar ürün almaya gelmedi. Bu nedenle aradaki küçük alıcılarda kilosu 10 liradan almak istedi. Eriklerini toplayanlar elinde kalmasın diye mecburen verdi, Kalan üretici ise 3 -5 gün eriğini toplamadı. Biz yine aynı olacak diye endişeliyiz" dedi.

'DALINDAN KOPARTILIP YENİLİYOR'İlaçsız doğal ortamdan büyüyen eriğin para etmemesinden dolayı endişeli olduğunu kaydeden Sarıkaya, "Bizim bölgemizin can eriği o kadar lezzetli ve suludur ki yemeye doyamazsınız. İlaçsız dalından kopartıp yeniliyor. Bu nedenle bizler kış boyunca hasat etmeyi bekleyip, elimiz para görecek diye beklerken, 17 günlük kısıtlamanın fiyatları düşürmesinden endişeliyiz" dedi.'ERİK ÜRETİCİ BİRLİĞİ: GEÇİCİ BİR DURUM'

Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise fiyatların bugün itibariyle boylara göre kilogram başına 2 TL düştüğünü fakat bunun geçici bir süreç olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bu yıl, geçmiş yıllara oranla ihracatta talebin çok olduğunu görüyoruz. Başta Rusya, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İhracat bitmediği sürece fiyatların üreticisini zarar ettirecek kadar düşeceğini düşünmüyorum. Üreticimiz endişelenmesin bu durum geçici bir durumdur. Beklenmedik bir durumdu tam kapanma. Bu nedenle kısa zaman içinde alımların normale döneceğine inanıyorum" diye konuştu.