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Erik Hamren: "Hayal kırıklığına uğradım"

6 saat önce

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Erik Hamren:

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını söyledi.


İzlanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında deplasmanda karşılaştığı Türkiye ile berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Hayal kırıklığına uğradım. Buradan kazanmamız gerekirdi. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Yaşadığım hayal kırıklığının dışında oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi oynadılar. Oyunun son bölümünde gol fırsatları bulduk. Türkiye'yi tebrik ederim. Bu eleme grubunda iyi iş çıkardılar. Mart ayında play-offlarda şansımız var. Bu şansı değerlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.


Türkiye'ye karşı iki maçta alabilecekleri 6 puandan 4 puanı aldıklarını söyleyen Hamren, "Grupta fark yapan Türkiye'nin Fransa'dan 4 puan çıkarmasıydı. Bundan dolayı avantaj sağladı ve önümüze geçti. Türkiye son dönemde bireysel kalitede iyi oyuncular çıkardı. Türkiye o bireysel kaliteyi takım olgusuyla daha yüksek bir noktaya taşıdı. Bence farkı bu yaptı" diye konuştu. - İSTANBUL

İzlanda, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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