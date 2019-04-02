Erik Kurusu İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
52 dakika önce
NİĞDE'de içinde kuru erik taşınan kovanın içinde 57 ecstasy hap ve 9,60 gram esrar ele geçirildi.
NİĞDE'de içinde kuru erik taşınan kovanın içinde 57 ecstasy hap ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir kafeden çıkan İ.A. ve S.A.'nın üzerinde arama yaptı. Polis
, şüphelilerden birinin üzerinde 3 ecstasy hap el geçirdi. Şüphelilerin 75 TL karşılığında hapları U.D.'den aldıklarını söylemeleri üzerine kafede oturan U.D. yakalandı. Şüphelinin aracında dedektör köpek Maya eşliğinde yapılan aramada, erik kurusu bulunan kovanın içerisinde saklanmış 57 ecstasy hap ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili U.D., İ.A. ve S.A. gözaltına alındı. İ.A. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken U.D. adliyeye sevk edildi.
- Niğde
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:35 Kaynak: DHA
Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin 578 Geçersiz Oy Var
Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi
Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu
İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem Başladı