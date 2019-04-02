Son Dakika Haberleri: Erik Kurusu İçerisine Saklanan Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

Erik Kurusu İçerisine Saklanan Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

55 dakika önce

Erik kurusu içerisine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği bulduNİĞDE - Niğde'de erik kurusu içerisinde saklanmış 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi.

Erik kurusu içerisine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

NİĞDE - Niğde'de erik kurusu içerisinde saklanmış 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir kafeden çıkan İ.A ve S.A'nın üzerini arayan ekipler, 3 adet Extacy hap el geçirdi. Şahısların 75 TL karşılığında hapları U.D'den aldıklarını ifade etmeleri üzerine kafede oturan U.D ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin aracında dedektör köpek "Maya" eşliğinde yapılan aramada erik kurusu bulunan kovanın içerisinde saklanmış 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili U.D, İ.A ve S.A gözaltına alındı. İ.A ve S.A emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken U.D adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:05 Kaynak: İHA

Niğde, Narkotik, 3. Sayfa
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