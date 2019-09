Erik Spoelstra, Miami Heat ile sözleşme uzatıyor!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Miami Heat, baş antrenörü Erik Spoelstra ile uzun vadeli yeni bir kontrat imzalama konusunda anlaşmaya vardı.



İki taraf, Spoelstra'nın sözleşmesinin bitimine bir yıl kala yeni sözleşme için görüştü ve el sıkıştı.



Heat'in başında 12. sezonuna girmeye hazırlanan Spoelstra, iki kez NBA şampiyonluğu yaşadı ve dört kez bu takımla final oynadı.







Story filed: Miami Heat coach Erik Spoelstra has agreed to a long-term contract extension, league sources tell ESPN. Spoelstra, who had one year left on deal, quietly negotiated extension that's been finalized on the eve of his 12th season as head coach.



— Adrian Wojnarowski (@wojespn)