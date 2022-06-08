Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum" - Son Dakika
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Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum"

08.06.2022 12:40

Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum" Hırsızlar 160 ağaç eriği çaldı Bursa'nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti.

Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum"

Hırsızlar 160 ağaç eriği çaldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti.

160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi, "Çok profesyoneller, işçilik güzel, kendisi ile çay içmek istiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İznik'e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu'na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı. Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, "Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla" dedi. Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "Bu nasıl kaliteli bir hırsız, kendisiyle çay içmek istiyorum" - Son Dakika
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