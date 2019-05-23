Erik toplayan çocuk su kuyusuna düştü
9 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, erik toplamak için girdiği bahçede su kuyusuna düşerek yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:10 Kaynak: AA
'nin Gebze
ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, erik toplamak için girdiği bahçede su kuyusuna düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi
'nde bir binanın bahçesinde erik toplamaya gelen M.Ş, 4 metrelik yükselikten su kuyusuna düştü.
Çocuğun sesini duyan vatandaşlar M.Ş'yi su kuyusundan çıkardı.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis
ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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