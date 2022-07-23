SİVAS'ta erik toplamaya çıktıkları ağaçtan inen 2 çocuk, karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Türk-iş Blokları yanında meydana geldi. Kadir Sarıyıldız yönetimindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarındaki erik ağacından meyve topladıktan sonra karşıya geçmek isteyen Y.B. (10) ve Afgan uyruklu arkadaşı M.T.'ye(8) ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası sürücü Sarıyıldız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı - Son Dakika

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