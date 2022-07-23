Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
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Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı

23.07.2022 15:06
Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı

SİVAS'ta erik topladıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğu hafif ticari araç çarptı.

SİVAS'ta erik toplamaya çıktıkları ağaçtan inen 2 çocuk, karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Türk-iş Blokları yanında meydana geldi. Kadir Sarıyıldız yönetimindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarındaki erik ağacından meyve topladıktan sonra karşıya geçmek isteyen Y.B. (10) ve Afgan uyruklu arkadaşı M.T.'ye(8) ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası sürücü Sarıyıldız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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