Erik yüzünden çocuğu döven sanığa ilk celsede tahliye

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru'nun ilk celsede tahliyesine karar verildi.

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru'nun ilk celsede tahliyesine karar verildi. Mahkemenin tahliye kararına isyan eden baba Yasin K. "Mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz. Şuan tutuksuz yargılanıyor ama vicdanları yaraladı maalesef. Toplumun vicdanını, bizim vicdanımızı yaraladı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.



Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.'yı feci şekilde dövdüğü iddia edilen Ufuk Özüdoğru(27), "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.



Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk Özüdoğru cezaevinden getirildi. Mağdur M.Y.K. ve babası Yasin K. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



"Taşların aracın içine düştüğünü gördüm"



Duruşmada savunma yapan sanık Ufuk Özüdoğru, olay günü Kavakpınar'da bulunan arkadaşının dükkanına gittiğini söyleyerek, "Gürpınar caddesinden aşağı doğru inerken ufak ufak çatır çatır sesler duydum. Trafik ışıklarına geldiğimde sesler daha yoğun şekilde gelmeye başladı. Arabama taş atıldığını düşündüm. Aracın sunroofunu açtığımda bir kaç taşın aracın içine düştüğünü gördüm. Arabamı durdurdum, aşağı indim. Yaklaşık 5-6 çocuk vardı. Yapmayın dediğim halde bana el kol hareketi yapıp küfür ettiler. Aracın maddi değerinden ziyade benim için manevi değeri vardı. Sonra ben aracımı sokak içerisinde park ettim, araçtan indim. Aracıma taş atan ve bana küfür eden çocukların peşine düştüm. Çocukların çoğu ortadan kayboldu. Yalnızca bir çocuğu yakalayabildim. Darp etme niyetim yoktu, zaten pişman olmuştum" dedi.



"Çocuğu alıkoyma gibi bir niyetim de yoktu"



"Çocuğu yakalayınca çocuk elleriyle yüzünü kapatmıştı, ben de çocuğun ellerine vurdum" diyen sanık, "Diğer çocukların nerede olduğunu sordum. Mahallede olduklarını söyledi. Birlikte mahalleye gittiğimizde mahallenin arka tarafındaki ağaçlık alana girmeden şöyle bir baktım. Yakaladığım çocuk da arkadaşlarına seslendi, çocuğu alıkoyma gibi bir niyetim de yoktu. Yalnızca bir elim çocuğun omzundaydı. Kaçmak istese kaçardı zorla orada tutmadım" diye konuştu.



Olay yerine gelen Gülin Kaya isimli kadının kendisine, 'Siz ne yapıyorsunuz' dediğini, kendisinin de, 'Arabama taş attılar' dediğini söyleyen sanık Özüdoğru, "Ben de çocuğu kadına teslim ettim. Çocuğun annesi sanmıştım ama değilmiş. Olay yaşandıktan sonra pişmanlık duydum. Benim 13 yaşında bir yeğenim var. Olaydan sonra Ben evine gidip çocuktan özür dileyecektim. O sırada polisler gelince gidemedim, polislere teslim oldum. Mağdur her ne kadar ifadesinde erik yediklerini ve eriğin çekirdeğini arabaya attıklarını beyanlarını etmişlerse de bu beyanları doğru değildir. Nisan ayında olan eriklerin çekirdekleri olmaz. Ben mağduru zorla alıkoymadım. Yaralama kastım da yoktur ben uzaklaşmak istiyorum kimseye kin beslemiyorum dedi" dedi. Mahkeme hakimi ise, dosyanın uzlaşma aşamasında olmadığını söyledi.



"Çocuğum konuşamıyordu, çenesi titriyordu"



Mağdur çocuğun babası Yasin K. da, sanıktan şikayetçi söyleyerek, "Olay esnasında evimdeydim. Gülin Kaya evimize geldi. Oğlumun yüzünün sol tarafı komple darp içerisindeydi. Çocuğum konuşamıyordu çenesi titriyordu. Hatta çocuğumu bana getiren Gülin Kaya da titriyordu. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Mağdur beyanı alınırken sanık salondan çıkarıldı



Bunun üzerine söz alan Pedagog bilirkişisi Ümit Tayfun Gürtekin, "Mağdurla duruşma öncesinde yaptığımız mülakat ve gözlemlerime göre mağdur çocukta iddia edilen olayın travmatik etkilerinin sürdüğünü, sanıkla yüzleştiği zaman olayı tekrar hatırlar duruma geldiğini, sanığın bulunduğu ortamda ifade vermesinin uygun olmayacağını düşünmekteyim. Mağdurun beyanları alınırken sanığın salondan çıkarılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz" dedi. Pedagog bilirkişisinin bu talebi kabul edildi ve sanık jandarmalar eşliğinde salondan çıkarıldı.



"Biz şaka zannettik"



Pedagog eşliğinde ağlayarak ifade veren mağdur M.Y.K., "Ben amcalardan geliyordum. Bakkalın önünde arkadaşlarımı gördüm. Dondurma yiyorlardı. Hep beraber erik yiyelim dedik. Mahallenin yakınında erik ağacı vardı. Sahibinden izin isteyip erik topladık. Yolun oradaki çimenlerin üzerinde oturup erikleri yiyip atıyorduk. Bizim yediğim eriklerin çekirdekleri kırmızı ışıkta duran bir aracın üzerine geldi. Sonra yeşil ışık yandı. Arkadaşlarım arabanın sahibinin geldiğini gördü. Biz şaka zannettik, 2 arkadaşım kaçmıştı. Biz de kaçmaya başladık, ben orada bulunan bir sitenin güvenliğine doğru giderken şahıs beni tuttu. Beni darp etti" dedi.



"Suratıma tekme attı"



Yüzünün sol tarafına eliyle vurduğunu söyleyen mağdur, "Yere düştüm. Yerdeyken enseme yumruk attı. Suratıma tekme attı. O sırada topladığımız eriklerin bir kısmı yere düşmüştü. Bağırdığım için Gülin Kaya isimli kadın yanımıza geldi. Beni döven şahıs 'beni arkadaşlarının yanına götür' dedi. Ben de korktuğum için mahalleye götürdüm. Şahıs mahallede arkadaşlarımı göremeyince 'sana ne yapacağımı biliyorum' dedi. Beni mahallenin yakınlarındaki ormanın içine götürdü. Ormana götürülen de beni tehdit etti, 'siz elinize bomba aldınız, pimini çektiniz bekliyordunuz, size Aydınlı'yı dar edeceğim' dedi. Sonra Gülin Kaya geldi, şahsa 'sen ne yapıyorsun burada çocuğa' dedi o da 'arabama taş atmasaydı' dedi. Beni döven şahıs da küfür ederek beni Gülin ablaya doğru itti" dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Gülin Kaya ise olay günü evde yemek yaptığı sırada bir çocuğun bağırma sesini duyduğunu, balkona çıktığında bir kişinin çocuğu darp ettiğini gördüğünü söyleyerek, "Ben sanığın çocuğun kolundan tutarak götürdüğünü gördüm. Daha sonra takip edip ormanlık alana gittiğimde sanığın çocuğun kolundan tuttuğunu gördüm. 'Çocuğu dövemezsin' dedim. Polisin geleceğini söyleyince çocuğu bana doğru itti. Ben de çocuğa kaçmasını söyledim" ifadelerini kullandı.



"Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum"



Söz alan sanık Ufuk Özüdoğru, "Ben yaptıklarımdan pişmanım, Hiç bir kötü niyetim yoktu. Ormanlık alan değildi. Ağaçlık bir alandı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Sanığa ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliye



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı bulunan suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunmasına karşın, delillerin büyük oranda toplanmış olması, bu aşamadan sonra delillerin karartılacağına, tanık üzerinde baskıda bulunulacağına dair somut bir tehlikenin bulunmaması, tutuklamanın bir tedbir olması gerekçeleriyle tahliyesine hükmetti.



Mahkeme, sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uyguladı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Baba: "Tahliye kararı, vicdanları yaraladı"



Duruşma sonrası açıklama yapan baba Yasin K. "Beklemiyorduk tahliye kararını. Mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz. Şuan tutuksuz yargılanıyor ama vicdanları yaraladı maalesef. Toplumun vicdanını, bizim vicdanımızı yaraladı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Öfkeliyim, sinirliyim. Savunması tamamen tiyatro. Mahkemede bir tiyatro seyrettik" dedi.



Olayın Geçmişi



Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte erik toplayıp yiyen 11 yaşındaki M.Y.K., yola atılan çekirdeklerin aracına geldiğini iddia eden Ufuk Özüdoğru tarafından tekme tokat darp edilmişti. Küçük çocuğa 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' diyen Özüdoğru, M.Y.K.'yı alarak ormanlık alana doğru götürmüştü.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sanık Ufuk Özüdoğru'nun, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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