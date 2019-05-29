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Erikçe Macera Parkı doğada yaşam bilinci aşılıyor

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezinde, 2019 yaz kampı kapsamında düzenlenen etkinliklerle, doğada yaşam ve doğa bilinci aşılanıyor.

Erikçe Macera Parkı doğada yaşam bilinci aşılıyor, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezinde, 2019 yaz kampı kapsamında düzenlenen etkinliklerle, doğada yaşam ve doğa bilinci aşılanıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Her sene 17 kamptan oluşan 40 farklı etkinlikle gençlerin macera meraklarını gideren Erikçe Macera Parkı, gençlerin ve çocukların buluşma adresi oldu.
Çevreyle uyumlu, kendine güvenen, mutlu, düşünceyle uygulamayı aynı anda kurgulayan ve toplumsal barışa katkı sağlayan çocukların yetişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Erikçe Macera Parkı'nda çocukların macera tutkularını gideriyor.
2015 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi, sadece Gaziantep değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları da ağırlıyor. Çocukların yaz dönemini daha verimli bir şekilde geçirmelerine fırsat tanıyan merkez, doğada yaşama kültürünü yeni nesile aktarıyor.
Yüksek ip parkurları, okçuluk, oryantiring, bocce, dart, mangala tırmanma duvarı, survival parkur, eğitsel grup dinamiği oyun atölyeleri, temel kampçılık, dağ bisikleti etkinlikleri gibi 40 farklı etkinlik gerçekleştirilen merkez, 2018 yılı sonunda 40 bine yakın çocuğa ve gence ulaşmayı başardı.
Toplamda 210 bin metrekare alana sahip Macera Parkı'nda yüksek ve alçak aktivite etkinlik alanları, çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, gece etkinlikleri için aydınlatılmış çim alan bulunuyor. Toplamda 700 kişilik 3 ayrı kamp alanı, duş, çamaşırhane, ortak mutfak gibi üniteler yer alıyor.
Online başvuru ve protokoller yoluyla etkinlik planlanan Macera Parkı'ndaki tüm etkinlikler tamamen ücretsiz. Okullara şehir içi ulaşım hizmeti de sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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