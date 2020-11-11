Erikdibi Göledinde yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı - Son Dakika

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden Erikdibi Göledi inşaatında yüzde 50 fiziki gerçekleşemeye ulaşıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından alınan bilgiye göre, Erikdibi Göledi tamamlandığında temelden yüksekliği 57 metre olacak olan barajda, 540 bin m3 su depolanacak ve 2940 dekar zirai tarım arazisi su ile buluşacak.

Erikdibi Göledi tamamlandığında ekonomiye yılda 2.205.000 TL gelir sağlayacak. - BAYBURT