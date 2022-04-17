Erikin kilosu 600 liradan 90 liraya kadar düştü - Son Dakika
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Erikin kilosu 600 liradan 90 liraya kadar düştü

17.04.2022 12:52

Her yıl olduğu gibi bu yılda ilk hasat olan erik fiyatları tavan yaptı. Kilosu 600 TL'ye kadar çıkan erik, şehir merkezlerinde 100'er gramlık paketlerde satılmaya başlanmıştı. Aradan geçen 1 ayın ardından üretimin artmasıyla birlikte eriğin kilo fiyatı da 90 TL'ye kadar düştü.

Geçen ay Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk hasadı yapılan can eriğin kilosu 600 TL'den satılırken, 70 gramlık paketler halinde büyükşehirlerde satışa sunulmuştu. Silifke ve Mut ilçelerinde de üretilen örtü altı eriğin hasadına 10 gün önce başlandı. Üretimin artmasıyla birlikte erik fiyatının kilosu 90 TL'ye geriledi.

Sezonu 600 TL'den açan eriğin kilosu 90 TL'ye kadar düştü

ÜRETİM ARTTI ERİK FİYATLARI DÜŞTÜ

Keban Mahallesi'nde erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan hem fiyatından hem rekoltesinden memnun olduğunu söyledi. Doğan, Yurt içi pazarında bizim için çok iyi fiyata gidiyor. Bu yıl kış şartları zorlu geçti. Eriklerimizi açıktan 15-20 gün önce çıkarttık. Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer dedi.

Sezonu 600 TL'den açan eriğin kilosu 90 TL'ye kadar düştü
Sezonu 600 TL'den açan eriğin kilosu 90 TL'ye kadar düştü
Sezonu 600 TL'den açan eriğin kilosu 90 TL'ye kadar düştü
Sezonu 600 TL'den açan eriğin kilosu 90 TL'ye kadar düştü
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Serada yetiştirdiği eriği Avrupa'ya ihraç ediyor Serada yetiştirdiği eriği Avrupa'ya ihraç ediyor

Türk Lirası, Hasat, Erik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Erikin kilosu 600 liradan 90 liraya kadar düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erikin kilosu 600 liradan 90 liraya kadar düştü - Son Dakika
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