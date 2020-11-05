Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımının yanında - Son Dakika

Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımının yanında

05.11.2020 16:16
Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımının yanında, System.String[]

Türkiye'nin en sevilen su markası ve pazar lideri Erikli, spora yatırım yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en sevilen su markası ve pazar lideri Erikli, spora yatırım yapmaya devam ediyor. Bursaspor da dahil olmak üzere Türkiye'nin önde gelen futbol ve voleybol takımları ile sponsorluk anlaşmalarını yenileyen Erikli, 2020-2021 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı da yalnız bırakmadı.

Spora verdiği desteği farklı branşlar ve sportif etkinlikler ile destekleyen Erikli, Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın da yanında yerini aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor ile imzalanan anlaşma ile Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın da 2020-2021 sezonu 'Resmi Su Sponsoru' oldu.

Erikli, Bursa'daki takımlara destek olmaya devam ediyor

Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama Direktörü Can Emci, "Bursa, bizim evimiz. Bursa'mıza her alanda yatırım yapmaya, ekonomik, kültürel, sosyal anlamda katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Uzun yıllardır aralıksız olarak desteklediğimiz Bursaspor'un yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor ile imzaladığımız sözleşme kapsamında 2020-2021 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın da "Resmi Su Sponsoru" olduk. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, takımımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ise şunları söyledi: "Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak 21 farklı branşta alt yapıdan spor okullarına, profesyonel liglere kadar sporun yayılması ve güçlenmesi için hizmet veren ve bünyesinde binlerce sporcu bulunan büyük bir aileyiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'ın Bursa ilimizdeki çocukları sporla bir araya getirme ve altyapının gelişmesi için verdiği destekle biz de adımlarımızı bu doğrultuda heyecanla ve coşkuyla atıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlere spor kültürünü benimsetmek, hayatlarının bir parçası haline dönüştürmek bizim en büyük hedefimiz. Güçlü altyapı faaliyetlerimizin yanı sıra voleybol ve basketbol başta olmak üzere bazı branşlarımızla üst liglerde mücadele etmekteyiz. Efeler Ligi'nde mücadele eden Erkek Voleybol Takımımızın başarısına katkı sağlayacak olan Resmi Su Sponsorumuz Erikli'ye teşekkür ediyorum." - BURSA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımının yanında - Son Dakika Spor


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