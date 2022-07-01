Erikli'de korkutan yangın - Son Dakika
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Erikli'de korkutan yangın

01.07.2022 22:29
Erikli'de korkutan yangın

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde yaşanan yangın paniğe sebep oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde yaşanan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenenler oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erikli sahilinde bulunan bir iş yerinin depo ve yatakhane olarak kullanılan konteynerlerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede çevreyi saran alevler sebebiyle çevrede panik meydana gelirken, yangına önce bölgedekiler müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alınılan yangında can kaybı veya yaralanma olmaması teselli oldu. İş yerine ait 4 konteynerden 3'ü ise kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenenler oldu.

(Emre Akarca - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erikli'de korkutan yangın - Son Dakika

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