Erikli'den yeni şişe - Son Dakika

Erikli, Sudi Etuz markasının tasarımcısı Şansım Adalı'nın tasarladığı şişelerle moda ile yaşamın kaynağı olan suyu buluşturuyor.



Erikli'nin ilk özel tasarım projesi Erikli Sudi Etuz serisinde, Erikli cam şişeleri zarif ve enerjik çizgilerle buluşuyor.



Markanın ödüllü tasarımcısı Şansım Adalı'nın gözünden Erikli'nin lezzet hikayesinin anlatıldığı 3 farklı tasarımla giydirilen Erikli şişeleri, suyun dinamizmini ve coşkusunu yansıtan tül motifleri ve büyüleyici renklere yer veriyor.



Yeni tasarlanan özel seri ile zirvenin rengi olan "Mavi" ile Erikli'nin kaynaklarına ev sahibi yapan Uludağ'ın zirvesini simgelerken, erguvanların rengi "Pembe" doğanın el değmemiş saflığını hatırlatıyor. Uyumun ve canlılığın rengi "Turuncu" ise damaklarda bıraktığı eşşiz lezzeti betimliyor.



Koleksiyoner tüketiciler için değerli bir parça niteliği taşıyacak olan sınırlı sayıda üretilen yeni serisi, Nisan ayı itibarıyla Migros ve Macro raflarında yerini almaya başladı. - BURSA