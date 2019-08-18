Son Dakika Haberleri: Erikli kooperatifi Keşan Belediyesi'ne devrediliyor
Son Dakika Güncel Haber

Erikli kooperatifi Keşan Belediyesi'ne devrediliyor

1 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilinde incelemelerde bulundu.

Erikli kooperatifi Keşan Belediyesi'ne devrediliyor, System.String[]
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilinde incelemelerde bulundu.
Plajdaki vatandaşları ziyaret eden Helvacıoğlu, burada istek ve sıkıntıları dinledi.
Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Erikli sahilinde vatandaşların veri desteği konusunda belediye çalışanlarına yardımcı olması gerektiğini belirtti.
Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin Keşan Belediyesi'ne devir işlemlerine devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"15 gün sürecek devir işlemlerinde Erikli Sahili'ndeki vatandaşlarımızın su abonelikleri başta olmak üzere tüm bilgi ve veri eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışma yürüten görevlilerimize destek ve yardımcı olmalarını rica ediyoruz.
Helvacıoğlu, engelli plajını da ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.
Mustafa Helvacıoğlu, Erikli, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erikli kooperatifi Keşan Belediyesi'ne devrediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]