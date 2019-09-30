Erikli Mineral'in yeni ürünü

Kısa zamanda tüketicisinden büyük beğeni toplayan "Erikli Mineral Ailesi" büyüyor. Şekersiz ve kalorisiz olma özelliği ile dikkat çeken yeni ürün "Erikli Mineral Bi' Dilim Limon Ferahlığı" raflarda yerini aldı.



Sade maden suyuna atılan bir dilim limondan ilham alınarak tüketici beğenisine sunulan Erikli Mineral Bi' Dilim Limon Ferahlığı, Erikli Ailesi'nin yeni üyesi oldu. Erikli Mineral Bi' Dilim Limon Ferahlığı, premium yeşil şişesi, ergonomik tasarımı ve pratik kullanım sağlayan aç-kapa altın renkli kapağıyla dikkat çekiyor.



Bir dilim limon ferahlığı Erikli kalitesiyle buluştu



"Yükselt Kendini" mottosuyla raflarda yer alan Erikli Mineral Ailesi'nin yeni ürünü Erikli Mineral Bi' Dilim Limon Ferahlığı, tüketiciye farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. Tüketici taleplerini ve yeni trendleri yakından takip eden Erikli, yarım asırlık tecrübesi ve kalitesiyle geliştirdiği Erikli Mineral Erikli Bi' Dilim Limon Ferahlığı ile portföyünü genişletmeye devam ediyor. Erikli Mineral Bi' Dilim Limon Ferahlığı, şekersiz ve kalorisiz olma özellikleriyle tüketicilere seçenek sunarak yaşamın her anında serinletici bir alternatif olmaya hazırlanıyor. - BURSA