Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'ndeki sosyal tesisler kamp alanında düzen ve disiplinin öncelikte olacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaz tatilini kamp alanındaki çadırlarda geçiren vatandaşları ziyaret etti, istek ve talepleri dinledi.

Erikli Sahili'nin önemli turizm alanlarından olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal tesisler kamp alanımızda yaz boyunca 3 bin çadırda vatandaşlarımızı misafir ettik. Erikli'de sosyal tesisler kamp alanımızda düzen ve disiplin önceliğimiz olacak.

Erikli'de sokaklarda, yollarda ve sahilde kurulan çadırlarımızın düzensizliğinin önüne geçmek adına kamp alanımız ile bu yaz çadır tatili yapacak vatandaşlarımıza yer gösterdik. Keşan Belediyesi olarak önceliğimiz hizmet etmek. Erikli'de çadır kuran, günübirlik gelen ve evi olan tüm misafirlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bu alandaki hizmeti daha da zenginleştirecek Erikli Sahili'nde huzuru ön planda tutacağız."