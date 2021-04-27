Erikli sahilindeki su sıkıntısı çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi'nin Erikli Sahili'ndeki su sıkıntısını çözmek için başladığı projenin yapımın sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşinde çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, proje sayesinde yaz aylarında bölgede yaşanan su sorununun önüne geçileceğini ifade etti.

Erikli'de yaz aylarında temiz su temininde sıkıntı yaşandığını hatırlatan Günsal, şunları kaydetti:

"Çalışmaların başlamasının ardından süreç devam ediyor. Projemiz, Kocaali'de bulunan kuyulara enerji nakil hattı yapılması, su depoları, paket arıtma tesisi yapılması, Erikli köyünde yapılacak olan su deposuna kadar terfi hattı yapılması, akabinde de Erikli Sahili'ne yeni içme suyu şebeke hattı yapılması işlerini kapsıyor.

Büyük bir proje. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir hat söz konusu. Zor koşulları aşarak vatandaşımıza temiz su getirmek için çalışıyoruz. Proje kapsamında şehir içerisinde şebeke bağlantıları da yapılacak. Yaz sezonunda özlenen suyu Erikli'ye götüreceğiz."

Günsal, mücavir alandaki çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

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