Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Erikli
'ye "Ekonomiye Değer Katan Şirket" ödülü verildi.
Kurumlar vergisi rekortmenleri kategorisinde 5'inci sırada yer alan şirket, 7'nci kez bu ödüle layık görüldü.
Şirket adına ödülü Erikli&Nestlé Waters Türkiye
Teknik Direktörü Sami Bulut aldı.
Törende konuşan Bulut, Erikli olarak, kaynaklarını aldıkları Bursa'yı evleri olarak gördüklerini, şehre hem ekonomik hem sosyal anlamda katkıda bulunmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.
Bursa'ya yatırımlarını da kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Bulut, "Vergimizin tamamını Bursa'ya yatırıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla tesislerimizi hem büyütüyor hem de son teknolojiyle donatıyoruz. Son 10 yılda Türkiye'ye bugünkü değerlerle 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu çalışmalarımız sonucunda 7 yıldır BTSO tarafından verilen Ekonomiye Değer Katan Şirket Ödülü'ne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da Bursa'ya katkılarımızı sürdürecek, Bursa için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Bursalı bir marka olarak Erikli'nin Türkiye'nin en sevilen suyu olduğunu ifade eden Bulut, şunları söyledi:
"Bursa'dan çıkan bir markayı, Türkiye'nin her bölgesinde sofraların başköşesine yerleştiriyoruz. Türkiye'de her gün 16 milyon bardak Erikli tüketiliyor. Doğma büyüme Bursalı markamız, Erikli'nin Türkiye'nin en sevdiği ve en çok tükettiği ambalajlı su marka olmasından, sektörün liderliğini sürdürmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarla hem pazardaki hem de tüketicilerimizin kalbindeki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."