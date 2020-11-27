Eriklitepe Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Gölcük ilçesinde bulunan ve kış turizminin önemli noktalarından biri haline gelen Eriklitepe Tabiat Parkı'nda sonbaharın renk cümbüşü ile oluşan doğa güzelliği yaşanıyor. Yaklaşık bin rakımlı bölge, sonbahar mevsiminin tüm renklerini üzerinde barındırıyor. Doğa tutkunları ve günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen bölgede isteyenler gürgen, meşe, kestane ve çam ağaçlarıyla kaplı alanda yürüyüş parkurlarında keyifli vakit geçirebiliyor. Arkadaşıyla beraber Eriklitepe Tabiat Parkı'na gelen Umut Olgun, "Kışın harika bir yer oluyor ama sonbaharı da ayrı bir güzel. Kahverenginin bütün tonları neredeyse var burada. Arkadaşımla beraber buraya fotoğraf çekilmeye, doğanın tadını çıkamaya geldik. Her mevsimi ayrı güzel, her fırsatta buraya gelip vakit geçirmeye çalışıyoruz." dedi.