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Erikmen; "Projeler devam edecek" - Son Dakika

Erikmen; "Projeler devam edecek"

19.08.2021 15:07
Erikmen;

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Belediye Başkanı Zeki İnal'ın görevinden istifa etmesinin ardından meclis üyeleri arasından yapılan seçimle Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Mehmet Erikmen projeleri değerlendirdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Belediye Başkanı Zeki İnal'ın görevinden istifa etmesinin ardından meclis üyeleri arasından yapılan seçimle Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Mehmet Erikmen projeleri değerlendirdi. Karacasu halkından destek ve güven isteyen Başkan Erikmen, "İlçemizi kalkındıracak projeleri hep birlikte yapacağız" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Zaten belediye başkan yardımcısı olarak hizmetlerimizi başkanımız ile beraber veriyorduk. Zeki başkanımın rahatsızlığından dolayı görevden ayrılmasının ardından bizi seçtiler. Biz zaten hizmetlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beraber yaptığımız projeler de devam ediyor. Biz bazı ufak tefek kendi tasarımımıza ve kendi bütçemize göre tasarruf tedbirleriyle vizyonumuzu bozmadan ilçemize hizmetlerimize devam edeceğiz. Projelerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Genele baktığımızda Karacasu, Aydın'ın bizim için en güzel ilçesi. Biz Karacasu'yu çok seviyoruz. Burası huzurun olduğu bir ilçe. Burada huzur bulmamak mümkün değil. O yüzden bize de buraya hizmet nasip oldu. Onun için elimizden gelenin en iyisini, gecemizi gündüzümüze katarak, daha az konuşarak, daha fazla çalışarak, daha az görünerek, daha çok proje üreterek fazlasıyla yapacağız. Önceliğimiz altyapı. Şehre dair altyapılarda geç kalınmışlık var. Tüm bunların telafisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sanayisi, otoparkları, dükkanları olmak üzere bunlarla alakalı şehre dair tüm altyapıları tamamlayacağız. Ayrıca Karacasu'nun en büyük değeri olan Afrodisias ile ilgili akademisyenlerimizle çalışmalarımız sürüyor. Bu antik kentimizi kentimizle bütünleştirerek turizm gelirinden de en iyi şekilde yararlanmak için çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

Başkan Erikmen, Karacasu halkına da seslenerek, "Karacasulu hemşerilerimizin bizlere olan güven duygularında en ufak bir azalma dahi beklemiyoruz. Bizlere olan desteklerini sürdürsünler ve Karacasu'muzun hak ettiği hizmetlere hep birlikte beraberce çalışarak yapalım" dedi. - AYDIN

Erikmen; Projeler devam edecek
Erikmen; Projeler devam edecek
Erikmen; Projeler devam edecek
Erikmen; Projeler devam edecek
Erikmen; Projeler devam edecek

Mehmet Erikmen, Karacasu, Hisarcık, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erikmen; 'Projeler devam edecek' - Son Dakika


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