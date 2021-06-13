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Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri - Son Dakika

Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri

13.06.2021 11:37

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya karşılaşmasındna Christian Eriksen, kalbinin durmasına rağmen yapılan erken müdahaleyle hayata geri döndü. 29 yaşındaki futbolcuya yapılan ani tedavide ise OED cihazının önemi ön planda yer aldı. OED cihazı; ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyarak elektroşok veriyor ve kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor. Bu cihaz, stadyum ve havalimanı gibi ortamlarda bulunduruluyor.

Danimarka kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi.

Sonrasında sağlık görevlileri sahaya girdi ve Danimarkalı futbolcuya kalp masajı yapıldığı görüldü. Müdahale esnasında OED cihazının önemi ön plana çıktı.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor.

Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

ANİ KALP DURMASINDA 10 DAKİKA SONRA HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK

OED/ AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise "defibrilasyon" butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.

ERKEN DEFİBRİLASYON NEDİR?

Defibrilasyon, temel yaşam desteğinin bir parçasıdır; defibrilatör ile kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir Şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir. VF veya nabızsız VT'de 20-30 sn içinde uygulanan defibrilasyon % 100'e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık gecikme, başarı Şansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaşam şansı % 0'a yakındır. VF ya da nabızsız VT'li kardiyak arrestin gelişmesinden sonra defibrilasyona kadar geçen her bir dakikada ölüm oranı % 7-10 artmaktadır. Defibrilasyona daha geç başlanması durumunda hastanın kurtulma şansı da azalmakta; kardiyopülmoner resüsitasyon ve defibrilasyona ilk 10 dakikadan sonra başlanması durumunda ortalama her 250 hastadan sadece biri kurtarılabilmektedir.

"TOPLULUĞUN OLDUĞU HER YERDE BULUNMALI"

Doçent Doktor Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından Christian Eriksen'i hayata döndüren tıbbi cihazı paylaşarak: "Eriksen'i hayata döndüren cihaz: Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürür. Stadlar ve havalimanlarında var ama insanların toplu olarak bulunduğu her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.

(SporArena)

Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri

Christian Eriksen, Danimarka, Kalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri - Son Dakika Spor


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