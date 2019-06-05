Son Dakika Haberleri: Eriksen Tottenham'dan ayrılmak istiyor
Son Dakika Spor Haber

Eriksen Tottenham'dan ayrılmak istiyor

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a 2-0 mağlup olan Tottenham'ın Danimarkalı yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Londra ekibinden ayrılmak istediğini bildirdi.

Eriksen Tottenham'dan ayrılmak istiyor, System.String[]
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a 2-0 mağlup olan Tottenham'ın Danimarkalı yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Londra ekibinden ayrılmak istediğini bildirdi.
Eriksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada "Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum." ifadesini kullandı.
İngiliz ekibi Tottenham'a 2013'te katılan Danimarkalı futbolcu, "Umarım bu yaz bir şeyler netleşir. Planım bu şekilde. Fakat futbolda böyle kararların ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsin. Her an olabilir." açıklamasında bulundu.
Tottenham'a olan saygısını kaybetmediğini ve takımda kalması durumunda bunun olumsuz bir durum olmayacağını söyleyen Eriksen, yine de yeni şeyler denemek istediğini belirtti.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için 130 milyon sterlin fiyat biçtiği ve satılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:41 Kaynak: AA
Liverpool, Tottenham, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü Turizm Bakanı'nın eşi, Alişan'ı ti'ye alırken tepki çekti Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık! Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeğini buldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eriksen Tottenham'dan ayrılmak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]