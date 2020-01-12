Eriş: "Kazanmayı çok isterdik maalesef kazanamadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eriş: 'Kazanmayı çok isterdik maalesef kazanamadık' - Son Dakika Spor

Eriş: "Kazanmayı çok isterdik maalesef kazanamadık"

6 saat önce

B. Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Bayburt Özel İdare ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık.

Eriş:

B. Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Bayburt Özel İdare ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık. Antrenmanlarda gösterdikleri mücadeleyi bugün sahada göremedik. Kazanmayı çok isterdik ama maalesef kazanamadık" dedi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde Elazığspor, sahasında Bayburt Özel İdare ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan B. Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirterek, "Kazanarak başlamak istedik. Bu hedefle Bayburt maçına çıktık. Basit insanlar gibi mazeret üretmeyeceğiz. İstediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Bir türlü istediğimiz baskıyı kuramadık. Antrenmanlarda gösterdikleri mücadeleyi bugün sahada göremedik. Kazanmayı çok isterdik ama maalesef kazanamadık. Rakibe pozisyon vermedik en azından. Keşke daha fazla pozisyon üretebilseydik. Lig uzun bir maraton. İçeride oynayacağımız maçları kazanarak bu işten sıyrılmak istiyoruz. Bahane üretmeyeceğiz. 1 puanla yetinmeyi bildik. İnşallah ilerleyen haftalara daha iyi hazırlanacağız" diye konuştu.


"İç saha maçlarımızı kazanmak istiyoruz"


Tecrübeli oyuncuların performansının bu maçta kötü olduğuna dikkat çeken Eriş, "Yiğitcan'ın haricinde diğer oyunhcuların performansları istediğimiz seviyede değil. O yüzden de hücumda aksiyonun içinde olamadık. Bunların hepsini konuşacağız. Tecrübeli oyuncuların performansını beğenmediğimi belirtmek isterim. Kağıt üzerinde zorlu görünen maçlar bir anda değişebilir. Bizim hedefimiz içerideki maçları kazanmak. 7 iç saha maçımızı kazanmak istiyoruz. Dışarıdan da alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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