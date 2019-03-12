Son Dakika Haberleri: Eriş, Tımss Çalışmalarını Yerinde İzledi

Eriş, Tımss Çalışmalarını Yerinde İzledi

23 dakika önce

Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde izledi.

Eriş, Tımss Çalışmalarını Yerinde İzledi, System.String[]
Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde izledi.

TIMSS çalışmalarını yerinde incelemek üzere Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın Mehmet Yasin Eriş ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İlhan Sabit Memiş ve Hamza Eryiğit, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Yol, İl ARGE'de görevli öğretmenler, Nebioğlu Ortaokulu ile Şehit Astsubay Salim Uçar Ortaokuluna ziyarette bulundular.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS, birçok farklı ülkenin katıldığı, 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin Matematik ve Fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin dört yıllık aralıklarla değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Türkiye, 1999, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında TIMSS araştırmasına katılmış ve TIMSS 2019 uygulamasına da katılacak.

Bu kapsamda ziyarette öğretmen ve öğrencilerle söyleşi yaptılar. Karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Nebioğlu, Güncel
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