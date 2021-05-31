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Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Düzenlendi

31.05.2021 17:09
Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Düzenlendi, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliğiyle 28-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2 gün süren Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Aydın...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliğiyle 28-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2 gün süren Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi konferans salonunda sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayda, erişilebilir kütüphaneler alanında örnek çalışmalar, öneriler ve kurumlara düşen görevler belirlendi.

Erişilebilirlik standartları hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık adına programda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, erişilebilirlik kapsamında kamu kullanımına açık binaların; kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir hale getirilmesi için erişilebilirlik standartlarının hazırlandığını ifade etti.

Koç, son 15 yılda engelli bireylerin hizmetlere erişilebilirliği konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını, Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunun oluşturulduğunu belirtti.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları ile her ilde kamu binaları, hastane gibi yapıların engelli bireyler için erişilebilir olması yolunda çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Koç, açıklayıcı metinlerinin yanı sıra mimari çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği Erişilebilirlik Kılavuzu'nun yayınlandığını, 2020'nin Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesi ile çalışmalara hız verildiğini kaydetti.

Koç ayrıca binaların erişilebilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü'nün (ERDEM) hayata geçirildiğini söyledi.

Erişilebilirlik Ödülleri veriliyor

Koç, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak; erişilebilirlik alanında çalışmaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla Erişilebilirlik Ödüllerinin verildiğini, benzer birçok hizmet ve çalışmanın hayata geçirildiğini bildirdi.

Erken tanı ve müdahale ile engelli bireylerin eğitiminin önemine vurgu yapan Koç, Covid-19 pandemisi sürecinde engelli öğrencilerin uzaktan eğitimine önem vererek Türk İşaret Diline giriş niteliğindeki eğitici videoları öğrenci ve öğretmenlere yönelik hazırlatarak Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, uzaktan eğitim programı içinde ilgili videoların EBA TV'de ve eba. gov. tr'de yayınlandığına dikkat çekti.

Diğer yandan, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nun sekretarya görevini yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Ataç ve ev sahibi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de çalıştay açılışında birer konuşma yaparak üniversitelerinde erişilebilirlikle ilgili yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleşen Çalıştay'a alanda çalışan akademisyenler, üniversitelerin engelli birim sorumluları, Türkiye genelindeki kütüphaneciler ve bilgi-belge yönetimi alanında görev yapan eğitimciler katkı sağladı.

İki gün süren Çalıştay'ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ilk gününde "Engelsiz Kütüphane Çalışmaları" konulu iki panel oturumunda dokuz sunum yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise çevrimiçi olarak "Türkiye'de Erişilebilir Kütüphane Çalışmaları" konulu oturumun ardında değerlendirme toplantısı yapılarak çalıştay sona erdi.

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Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Engelli, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika


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