Son Dakika Haberleri: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu Kuruldu

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu Kuruldu

1 saat önce

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu, engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlara yönelik araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmalarını yürütmek üzere oluşturuldu.

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu Kuruldu, System.String[]
Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu, engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlara yönelik araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmalarını yürütmek üzere oluşturuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu'nun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğe göre, Çalışma Grubu üyeleri, ilgili bakanlıklar, kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve uzmanlardan seçilecek.

En fazla yedi kişiden oluşacak Çalışma Grubunun görev süresi, ihtiyaç durumuna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından belirlenecek.

Çalışma Grubu, engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütecek, mevzuatta değişiklik gerektiren hususları tespit edecek, ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi için teklif hazırlayacak.

Çalışma Grubunun merkezi Ankara olacak. Grup tarafından yapılacak harcamalar bu amaçla Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avm'deki Taciz Davasında Sanığa 6 Ay Hapis Cezası Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]