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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin genelge - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin genelge

02.10.2021 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede ülkenin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önem arz ettiği vurgulandı.

Ulaşım hizmetlerine erişebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde 'www. uab. gov. tr' yayımlanacaktır.

Plan ile ulaşımda erişilebilirlik, altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. "

Genelgede "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)" kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı na ilişkin genelge

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yol Haritası, Gazete, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin genelge - Son Dakika
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