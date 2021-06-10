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Erişilebilirlik Atölyesi'nde Web Erişilebilirlik Eğitimi Verildi - Son Dakika

Erişilebilirlik Atölyesi'nde Web Erişilebilirlik Eğitimi Verildi

10.06.2021 17:23
Erişilebilirlik Atölyesi'nde Web Erişilebilirlik Eğitimi Verildi, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Erişilebilirlik Atölyeleri" konseptiyle "erişilebilirlik" konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını 'dijital erişim' konusunda sürdürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Erişilebilirlik Atölyeleri" konseptiyle "erişilebilirlik" konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını 'dijital erişim' konusunda sürdürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilki gerçekleştirilen eğitim ile web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve mevcut kamu kurumu web sayfalarının erişilebilir hale getirilmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturuldu.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde "Web Erişilebilirliği nedir? ", "Web Erişilebilirliği Paydaşları kimlerdir? ", "Web Erişilebilirliği Standart ve Rehber Kuralları nelerdir? " ve "Web Erişilebilirliği Değerlendirme yöntemleri nelerdir? " başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Eğitimleri programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Erişilebilirlik Atölyelerinin ikinci başlığı olacak şekilde web erişilebilirliği eğitimini başlattıklarını ifade etti. Bakanlık olarak ilk erişilebilir web sitesi belgesi almaya talip olduklarını belirten Koç, "Web sitemizin erişilebilirlik açısından eksiklerini giderdik, standartlarımızı tekrar gözden geçirdik. İlk belgeyi almayı hedefliyoruz" dedi.

Erişilebilirlikte dünyayı takip ediyoruz

Engelliler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Orhan Koç, 2005 yılında çıkan kanun, 2007 yılında BM'nin engellilerle ilgili sözleşme imzalanmasının, tüm kamu kurumlarının çıkarılan mevzuatlara göre ikincil mevzuatları hayata geçiyor olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Erişilebilirlik konusunda kat edilecek mesafenin olduğuna vurgu yapan Koç, "Gelişmiş ülkeleri ve bütün uluslararası uygulamaları yakından takip ediyoruz. Uluslararası kuruluşlar da takibimizde. Bu konuda yeni fikirler var mı diye yakından takip ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Medeniyetimizin ne kadar farklı olduğunu dünyaya gösterdik

Yaşanan pandemi sürecinin bir takım yeni gerçeklikleri ortaya çıkardığını belirten Koç şunları söyledi: " Ülke olarak pandemide büyük sınav verdik. Dünyaya tekrar medeniyetimizin ne kadar farklı olduğunu ortaya koyacak güzel örnekler çıkardık. Vefa Sosyal Destek Programı bunun en güzel örneği. 84 milyon vatandaşımız bir vücut oldu. 'Hadi' dediğiz zaman engellisinden yaşlısına, ihtiyacı olan herkese hiçbir bir şey beklemeden gönüllülük için hizmet üretmesinin dünyada eşi benzeri yok. Bunun bir planı, stratejisi yoktu. Sadece çağrıydı. "

Erişilebilir web sitesi konusunda eksiklikler bulunuyor

Pandemide gördük ki bilgiye erişimde yardımcı teknolojilerin çok önemli olduğunu kaydeden Orhan Koç, "Kamu kurumları olarak pandemi ile ilgili tedbirlerini ortaya koyuyor. Bu tedbirleri vatandaşlara duyurmak için farkındalık programları yapıyoruz. Ancak maalesef bu içeriklerin erişilebilir açısından ciddi manada eksiklikleri olduğu ortada. Bir gayret edilme durumu var ama standartları olmalı. Engelli bireylerin ve ailelerinin bilgiye ihtiyacı olduğu en önemli dönemde bu bilgiye erişmekte zorlandıklarını yakınen gördük" diye konuştu.

Aileleri ile birlikte yaşayan engellilerimizin bilgiye erişimi konusun hassas olduğunu belirten Koç, "Bu dönemde çalışmaları hızlandırdık. Tercümanlık hizmeti veriyoruz. Web sitelerinin erişilebilirliği konusunda standartlar var. Bu standartları güncellenen kılavuzları takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Koç, sadece bir defa bilgiye erişimin yetmeyeceğine, bunun süreklilik ve farklı metotlarla sadece yazılı metin üzerinden değil farklı görselle bilgiye erişimin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Erişilebilirlik açısından örnekler ortaya konuldu

Öte yandan program kapsamında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşilada da erişilebilir web sitesine ilişkin bilgiler verdi.

Yeşilada, yaptığı sunumda en fazla erişimin web siteleri üzerinden olduğunu ifade ederek, pandemi döneminde web sitelerinin okulların yerini aldığını ve bilgi ve iletişim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Yeşilada ayrıca web sitelerinin sesli betimleme konusunda örneklerini de paylaşırken, www. Türkiye. gov. tr'nin iyi bir uygulama olduğunun altını çizdi. Yeşilada bazı web sitelerinin ana sayfalarında her ne kadar sorun olmasa da sesli betimleme konusunda sorunlarının olduğunun örneğini verdi. Sunumda buna ek olarak programda engelli vatandaşlarımızın web sitelerine erişimleri noktasında kolaylıklara ve yaşanılan sorunlara değinildi.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Erişilebilirlik Atölyesi'nde Web Erişilebilirlik Eğitimi Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Orhan Koç, Engelli, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Erişilebilirlik Atölyesi'nde Web Erişilebilirlik Eğitimi Verildi - Son Dakika


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