Erişilebilirlik Ödülleri'ne 1075 başvuru - Son Dakika

Erişilebilirlik Ödülleri'ne 1075 başvuru

20.12.2020 12:09
Erişilebilirlik Ödülleri'ne 1075 başvuru, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engellilerin hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamaları desteklemek için düzenlediği "Erişilebilirlik Ödülleri" yarışmasına 1075 başvuru yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engellilerin hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamaları desteklemek için düzenlediği "Erişilebilirlik Ödülleri" yarışmasına 1075 başvuru yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erişilebilirlik Ödülleri için "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler", "Erişilebilir Dijital Uygulamalar", "Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları", "Erişilebilir Üniversiteler", "Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri", "Erişilebilir İşyerleri", "Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri", "Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler" ve "Erişilebilir Medya İçeriği" olmak üzere 9 ayrı kategoride başvurular alındı.

Bu yıl yoğun ilgi gören ödüllere 1075 başvuru yapıldı. En fazla başvuru "Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri", "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler" ve "Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları" kategorilerinde gerçekleşti.

Farklı kesimlerden oluşan jüri başvuruları değerlendirmeye başladı.

50 bini aşkın oy kullanıldı

Başvuru sırasında halk oylamasına katılım talebi bulunup bulunmadığı da başvuru yapanlara soruldu. Katılmak isteyenlerin sisteme eklediği videolar halk oylamasına açıldı.

31 Aralık'a kadar devam edecek halk oylaması için başvurulara ait videolar "erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr" internet sitesinde kamuoyuna sunuldu. Dört günde halk oylamasında 50 bini aşkın oy kullanıldı.

"Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım"

Öte yandan Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında tanıtım kampanyası düzenlenerek tamamen erişilebilir (işaret dili tercümeli, yazılı ve sesli betimlemeli) gönderilerle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılıyor.

Hazırlanan basılı ya da dijital afiş ve billboardlar tüm illerde kullanılırken, futbol, voleybol ve basketbol müsabakalarında basılı/dijital pankartlar yayımlandı.

TV ve radyo spotları RTÜK aracılığıyla yayın kanallarına iletilmek suretiyle kamuoyu tanıtımı gerçekleştirildi ve yayınlanmaya başlandı.

Bu tanıtımlar kapsamında, ünlü oyuncular ve sunucuların "Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım" videoları çekerek katkıda bulunmaları sağlandı.

İsteyen herkes "Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım" sloganını söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kampanyaya katkı sağlayabilecek.

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Türkiye, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erişilebilirlik Ödülleri'ne 1075 başvuru - Son Dakika


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