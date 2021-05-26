'Erişilebilirlik' tescili alan Metro Türkiye Konya mağazası engelsiz alışveriş deneyimi sunuyor - Son Dakika

'Erişilebilirlik' tescili alan Metro Türkiye Konya mağazası engelsiz alışveriş deneyimi sunuyor

26.05.2021 10:13
'Erişilebilirlik' tescili alan Metro Türkiye Konya mağazası engelsiz alışveriş deneyimi sunuyor, System.String[]

Metro Türkiye Konya mağazası, engelli bireylerin alışveriş konforunu artırmak için yürüttüğü çalışmalarla market sektöründe 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan ilk mağaza oldu.

Metro Türkiye Konya mağazası, engelli bireylerin alışveriş konforunu artırmak için yürüttüğü çalışmalarla market sektöründe 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan ilk mağaza oldu.

Konya Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu verilen belge ile Metro Türkiye Konya mağazasının, içinde ve dışında engelleri ortadan kaldırdığı uygulamaları ile engelli bireylere uygun bir alışveriş deneyimi sunduğu tescillenmiş oldu.

Metro Türkiye Konya mağazası, geçen yıldan bu yana görme, işitme ve bedensel engelli bireylere yönelik çalışmalar yapan Konya'daki 3 dernekle yaptığı görüşmeler sonucu engelli bireyler için uygulamalar hayata geçiriyordu.

Bu kapsamda mağaza personeline işaret dili eğitimi verildi. İşitme engelliler için mağazada balıktan kasalara, mağaza girişinden içecek bölümüne kadar her departmanda en az bir kişi yaklaşık 2 ay süren işaret dili eğitimi gördü ve ilk etapta 18 personel Halk Eğitim Merkezi'nden belgelerini aldı. Yine mağazanın Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği'ne bağlı erişilebilirlik izleme ve denetleme formlarına göre mağaza altyapısı kontrol edildi.

Ayrıca, Erişilebilirlik Belgesi almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu ve mart ayı itibarıyla 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı.

Otoparktaki engelli araç park sayısı artırıldı

Verilen bilgiye göre, mağazadaki her departmanda işaret dili bilen en az bir personel bulunuyor.

Tekerlekli sandalye kullananların alışverişlerini kolay yapabilmeleri için (üst raflardan ürün almak gibi) yengeç aparatı satın alındı ve müşteri girişinde talep eden müşterilere verildi.

Mevcut soyunma kabinlerinin yanına tekerlekli sandalye ile gelen müşterilerin de kullanabileceği genişlikte yeni bir soyunma kabini kurulumu yapıldı.

Mevcut engelli tuvaletlerinde kapı yönü, ayna eğimi ve yüksekliği gibi düzenlemeler gözden geçirildi.

Giriş ve iade kasası gibi mağazanın gerekli alanlarındaki banko boylarında tekerlekli sandalye ile gelen müşterilerin erişim sağlayabileceği şekilde iyileştirme yapıldı.

Otoparktaki engelli araç park sayısı artırıldı ve yenilendi. Mağazada akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu ve engelli, yaşlı ve hasta misafirler için refakatçi eşliğinde kullanabilecekleri akülü transfer hizmete sunuldu.

Mağaza girişindeki bankamatiklerin engellilere uygun olanları ile değiştirilmesi için bankalar ile görüşmeler de devam ediyor.

'Almış olduğumuz Erişilebilirlik Belgesi'nden büyük mutluluk duyuyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Konya Mağazası Müdürü Serkan Dalgıç, Metro Türkiye olarak kuruluşlarından bu yana insan odaklı yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin mutluluğu için çalışırken sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da projelerden ziyade uzun soluklu sosyal değişimler yaratabilecek bir alan olarak görüyoruz. Engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla da onların kendi başlarına alışveriş yapıp sosyalleşmelerini sağlamayı hedefledik ve engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Engelli vatandaşlarımızın zorlanmadan alışveriş yapabilecekleri uygulamalarımız neticesinde almış olduğumuz Erişilebilirlik Belgesi'nden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu belge, bugüne kadar bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaların doğruluğunun da teyidi niteliğinde."

"İlimizde yaşayan engelliler adına yürekten tebrik ediyorum"

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan da "Metro Türkiye'nin bu belgeyi almasından dolayı engelli camiası olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kaliteli işletmecilik anlayışıyla, yüksek nitelikli, vizyoner yapısıyla, başta Konya'da olmak üzere ülkemizde erişebilir market olma yönünde göstermiş oldukları çalışmaları oldukça değerli buluyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı Metro Türkiye Konya mağazasını, üyelerimiz ve ilimizde yaşayan engelliler adına yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya İşitme Engelleri Derneği Başkanı Abdullah Sevinç ise Metro Türkiye'nin bu çalışmasının kendilerini çok memnun ettiğini aktararak, "Bizlerin toplum içindeki varlığını kabul edip, bizlerle iletişim kurabilmek için Türk işaret dilini öğrenmelerinden ötürü ayrıca teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Mıhçı ise Metro Türkiye Konya mağazasının engelliler için yaptığı çalışmaları çok değerli bulduklarını, bu çalışmalar sonucu Erişilebilirlik Belgesi almalarının kendilerini de oldukça mutlu ettiğini belirtti.

Engelli, Türkiye, Metro, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Erişilebilirlik' tescili alan Metro Türkiye Konya mağazası engelsiz alışveriş deneyimi sunuyor - Son Dakika


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