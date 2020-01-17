Erişteden elektro gitar yaptı - Son Dakika

Erişteden elektro gitar yaptı

Vahdet AYAZ, (DHA) - Rusya'da müzik aletleri tamir eden bir adam, kendisine erişteden elektro gitar yaptı. Adamın yapım aşamasını baştan sona paylaştığı gitar, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da müzik aletleri tamiratı yapan Artyom Mayer adlı adam, kendisine erişteden bir elektro gitar yaptı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mayer özellikle gitar meraklılarından tam puan aldı. Görüntüler Mayer'in bir alışveriş merkezine giderek çok sayıda erişte satın almasıyla başlıyor. Bunları atölyesine getiren Mayer erişteleri bir gitar kalıbına doldurduktan sonra yapıştırıcı dökerek donduruyor. Mayer ardından bu kalıbı önce kesiyor ardından gitarı için detayları hazırlıyor. Saatlerce süren çalışma sonrası Mayer gitarını büyük bir keyifle çalıyor. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan adam, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.