Eritre'de alıkonulan Mısırlı 95 balıkçı yaklaşık 4 ay sonra ülkelerine döndü - Son Dakika

Eritre kara sularına girdikleri gerekçesiyle alıkonulan Mısırlı 95 balıkçının yaklaşık 4 ay sonra ülkelerine ulaştığı bildirildi.

Mısır'ın El-Yevm es-Sabi gazetesinin Uluslararası Kahire Havalimanı'ndaki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaklaşık 4 ay önce Eritre kara sularına girdikleri gerekçesiyle alıkonulan 95 balıkçı, Mısır Hava Yolları ile ülkeye döndü.

Balıkçıların, Kahire Havalimanı'nda oluşturulan karantina müşahede odasında testlerinin yapıldığını ifade eden kaynaklar, balıkçıların pasaportları olmadığı için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı bilgisini verdi.

Mısır yönetimi, 6 balıkçı teknesiyle kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle ocak ayından bu yana alıkonulan 95 vatandaşının serbest bırakılması için Eritre makamlarıyla bir süredir diplomatik çabalarını sürdürüyordu.