Eritre'de gözaltına alınan Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu İzmir'deki yuvasına kavuştu - Son Dakika

Eritre'de gözaltına alınan Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu İzmir'deki yuvasına kavuştu

Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan 3 Türk denizciden Selim Ekmekçioğlu, İzmir'deki yuvasına ve onu 8 aydır hasretle bekleyen eşine ulaştı.

Eritre'de gözaltına alınan Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu İzmir'deki yuvasına kavuştu, System.String[]

Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan 3 Türk denizciden Selim Ekmekçioğlu, İzmir'deki yuvasına ve onu 8 aydır hasretle bekleyen eşine ulaştı.

"Murat Reis" adlı 13 metrelik katamaranı ile hayalini gerçekleştirmek üzere denize açılan Selim Ekmekçioğlu, 8 hafta gözaltına alındığı Eritre'den Türkiye'nin girişimiyle 19 Haziran'da kurtarıldıktan sonra vatanına döndü.

Eritre'de serbest bırakıldıktan sonra Cibuti'ye geçen ve Türk bayraklı "İnce Kastamonu" isimli gemiyle Türkiye'ye gelen Ekmekçioğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde kendisini bekleyen eşi Şeyda Ekmekçioğlu'na kavuştu.

"Askeri tesiste tutulduk"

Selim Ekmekçioğlu, haftalarca dönme hayalini kurduğu evinde ağırladığı AA ekibine, yıllar boyu ziraat mühendisi ve yönetici olarak çalıştıktan sonra denizcilik tutkusunun kendisini katamaranla "dünya turu" yapmaya sürüklediğini söyledi.

Turun ilk bölümüne katılan eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nun rahatsızlanması üzerine denizci İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile yola devam ettiğini söyleyen Ekmekçioğlu, 30 Mart'ta Süveyş Kanalı üzerinden yurda dönmek üzere yelken açtıklarını ifade etti.

Süveyş Kanalı'nın kapatıldığı yönünde kendilerine yanlış bilgi verildiğini aktaran Ekmekçioğlu, salgın nedeniyle bekleyecekleri süreyi Cibuti'de geçirmek istediklerini, ancak yakıtın azalması ve hava şartları nedeniyle Eritre'ye gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Ekmekçioğlu, Massawa Limanı'ndaki bir koyda Eritreli iki asker tarafından alıkonulduklarını belirterek, yaşadıkları süreci şöyle özetledi:

"Sabah saat 06.30'da iki bot gördüm. Silahlı askerler 'Bizimle geleceksiniz.' dedi. İkisi tekneye çıktı. O an oğluma haber verebildim. Bir daha da ailemle görüşemedik. Bir koya demir attık, birkaç gün için bizi bir yere götüreceklerini ve komutanla görüştüreceklerini söylediler. Askeri bir üsse götürüldük ve 8 hafta orada tutulduk."

Eritreli askerler tarafından alıkonulduktan sonra cep telefonları ve bilgisayarlarının da alındığını ifade eden Ekmekçioğlu, eşiyle ve oğluyla bir daha görüşemediğini ve ifade etti.

Ekmekçioğlu, Eritre'deki askeri tesiste tutulduğu süre içinde kötü bir muameleye maruz kalmadığını vurgulayarak, "Birkaç gün kalacağımızı söylediler ama 8 hafta oyalandık. Karantina süreci bitti ama biz hala tutuluyorduk. Bazı zamanlar oradan çıkıp çıkamayacağımı düşünüyordum." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Geçmiş olsun" telefonu

Ekmekçioğlu, kendisinden ve 2 denizci arkadaşından uzun süre haber alamayan ailelerinin, durumu Dışişleri Bakanlığına iletmesi sonucu Türkiye'nin girişimleriyle 54 gün sonra serbest kalabildiklerini kaydetti.

Katamaranla Cibuti'ye giderken yeniden telefonlarına kavuştuklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Dışişleri Bakanımız aradı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bizimle çok ilgilendi. Büyük mutluluktu. Kendisinden bir randevu alıp şahsen de teşekkür etmek isterim." dedi.

"Eşimi bir daha bırakmam"

Ekmekçioğlu, Cibuti'de demirli olan Murat Reis adlı katamaranı motor tamirinin ardından Türkiye'ye getireceğini, bir daha da uzun yolculuğa çıkmayacağını ifade etti.

"Artık eşimi bırakmam, birlikte dolaşacağız" ifadesini kullanan Ekmekçioğlu, duygularını şu sözlerle anlattı:

"120 ülkeyi dolaşmak istiyordum ama artık eşimle karadan dolaşacağız. Türkiye kıyılarını gezeriz. 8 aylık hasret son buldu. Eritre'de yaşadıklarımız çok kötüydü. Vatana kavuşma duygusu anlatılamıyor. Muhteşem bir şey. Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Çok ülkeyi dolaştım ama Türkiye gibisi yok."

Türk denizcinin eşi Şeyda Ekmekçioğlu da sağlık sorunları nedeniyle dünya turuna devam edemediğini, hasret ve korkuyu aynı anda yaşadığını aktardı.

Eşine kavuşunca sevinç gözyaşları döktüğünü dile getiren Şeyda Ekmekçioğlu, "Onu canlı göremeyeceğimi düşünüp endişeleniyordum. Bundan sonra ben de onu bırakmayı düşünmüyorum. Alıkonulduğu süreçte Dışişleri Bakanımız ile görüştüm, bana ilgilendiğini söylemişti ve sözünü tuttu. İlgilenen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Özel izinle Türkiye'ye geldi

İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, 13 metrelik "Murat Reis" isimli katamaranla denizci İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer eşliğinde dünya turu yaptıkları sırada rota üstündeki Eritre'ye gitmek zorunda kaldı.

Denizciler, 25 Nisan'da girdikleri Massawa Limanı'nda 2 Eritre askeri tarafından alıkonuldu ve tekneleri limandan çıkartılarak, küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekildi.

O tarihten itibaren denizcilere ulaşamayan aileleri, durumu Türk makamları durumu Türk makamlarına bildirdi ve yürütülen koordineli çalışmalar sonucu 3 denizci serbest bırakıldı.

Denizcilerden Selim Ekmekçioğlu ve İbrahim Iğnak, Cibuti'de yük boşaltması yapan Türk bayraklı "İnce Kastamonu" isimli gemiyle ülkeye dönmek istemeleri üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özel izniyle gemiye binerek Türkiye'ye geldi.

İzmir, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eritre'de gözaltına alınan Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu İzmir'deki yuvasına kavuştu - Son Dakika
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