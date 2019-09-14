Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Sudan'da

Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, resmi temaslar kapsamında Sudan 'ın başkenti Hartum 'a geldi. Afewerki, Uluslararası Hartum Havalimanı'nda Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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