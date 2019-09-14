Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Sudan'da
16 dakika önce
Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, resmi temaslar kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, resmi temaslar kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi. Afewerki, Uluslararası Hartum Havalimanı'nda Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakarız Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı