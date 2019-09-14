Son Dakika Haberleri: Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Sudan'da
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Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Sudan'da

16 dakika önce

Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, resmi temaslar kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, resmi temaslar kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi. Afewerki, Uluslararası Hartum Havalimanı'nda Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Sudan'da

Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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