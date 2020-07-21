Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü - Son Dakika

Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü

Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes, resmi ziyaret kapsamında geldiği Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes, resmi ziyaret kapsamında geldiği Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Eritre Genelkurmay Başkanı General Woldeyohannes başkanlığındaki askeri heyeti kabulünde, iki ülkenin askeri liderlerine, ortak sorunların üstesinden gelebilmek için güvenlik konularında iş birliği çağrısı yaptı.

Eritreli yetkililer, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'a, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki'nin, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirme yollarını içeren mektubunu teslim etti.

Eritre Genelkurmay Başkanı General Woldeyohannes, sabah saatlerinde de Sudanlı mevkidaşı Orgeneral Muhammed Osman el-Huseyn ile askeri ilişkileri görüşmüştü.

2018'de bozulan ilişkiler normalleşiyor

Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de gerginleşmişti.?

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Eritre yönetimini, Sudanlı muhalifleri barındırmak ve kaçakçılık faaliyetlerine destek olmakla suçlamış ve ardından sınırı kapatmıştı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'nin, 14 Eylül 2019'daki Hartum ziyaretinde, ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşma sağlanmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afewerki ile, sınırların açılması ve iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşmıştı.?

Afewerki, 25-26 Haziran'daki Hartum temaslarında da Orgeneral Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 21:29 Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:48 AB'de koronavirüsten etkilenen ülkelere destek konusunda kriz çıktı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:03 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
21:29
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]