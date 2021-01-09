Eritre, Yemenli 24 balıkçıyı serbest bıraktı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Eritre'nin yaklaşık 3 ay önce gözaltına aldığı 24 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu. ??????
Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Eritre'nin gözaltında aldığı 24 balıkçı teknelerle Hudeyde kentindeki Hube bölgesinde bulunan Balık İndirme Merkezine ulaştı.
Merkezin Müdürü Muhammed Haşim, söz konusu balıkçıların 3 ay önce ülke karasularında gözaltına alındığına dikkati çekti.
Eritre yönetimi olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Yemen hükümeti, Eritre yönetimini, uluslararası sularda avlanan balıkçıları gözaltına almakla suçlarken Eritre, balıkçıların kendi karasularında avlandığını iddia ediyor.
İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen'e ait olduğuna karar vermişti.
Kaynak: AA
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