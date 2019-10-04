Eritreli futbolcular Uganda'da kayboldu

Futbol turnuvasına katılmak için Uganda'ya giden Eritre milli takımının 5 oyuncusunun kaybolduğu bildirildi.

Uganda'nın The Daily Monitor gazetesinin haberine göre Kenya maçına çıkması beklenen Eritre'nin U-20 milli takımının 5 oyuncusu Jinja şehrinde kayıplara karıştı.

Turnuvayı düzenleyen Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) futbolcuların bulunamadığını doğrularken, güvenlik güçlerinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

Futbolcuların Uganda'ya ya da komşu bir ülkeye sığınma talebinde bulunacakları tahmin ediliyor.

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmayan ve geri dönmek istemeyen bazı Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talebinde bulunmuştu.