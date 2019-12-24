Eritreli futbolcular yine kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eritreli futbolcular yine kayboldu - Son Dakika

Eritreli futbolcular yine kayboldu

6 saat önce

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritreli futbolcular bu defa Uganda'da kayıplara karıştı.

Eritreli futbolcular yine kayboldu, System.String[]

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritreli futbolcular bu defa Uganda'da kayıplara karıştı.

Uganda'da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala'da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda'ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda'ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın Kanat Ödülleri düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu
Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:56 Şırnak'ta kömür ocağında göçük - Son Dakika
18:54 Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
18:54 Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı - Son Dakika
18:53 flaş - Son Dakika
18:52 Kalın: "(Libya tezkeresi) Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları... - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:59:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eritreli futbolcular yine kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]