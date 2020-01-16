Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek bekliyor - Son Dakika
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Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek bekliyor

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen yarışma sonrası Erivan Devlet Senfoni Orkestrası'nda solist olarak sahne almaya hak kazandı.

Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek bekliyor, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen yarışma sonrası Erivan Devlet Senfoni Orkestrası'nda solist olarak sahne almaya hak kazandı. Maddi sıkıntılar nedeniyle Erivan'a gidemeyen, başka bir yarışma sonrası Almanya'da konser vermeye hak kazanan Cansu, şubat ayında Hamburg'da düzenlenecek konser için sponsor desteği bekliyor.

Antalya'da oturan Meltem ve Sinan Cem Takmaz çiftinin çocuğu Cansu Sara, anaokulunda piyano eğitim almaya başladı. Cansu, öğretmeninin yönlendirmesiyle Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına girdi. Cansu sınavları kazandıktan sonra öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarın yarı zamanlı 6'ncı sınıf öğrencisi Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı. Cansu, 2017 Mart ayında 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, 2017 Nisan ayında 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, 2019 Mart ayında '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, 2019 Nisan ayında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, 2019 Kasım ayında 'Kamerton- Soloist International Competitionfor Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrasıyla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Erivan Senfoni Orkestrası'yla sahneye çıkma hakkı elde eden Cansu, maddi imkansızlık nedeniyle Erivan'a gidemedi.

SPONSOR DESTEĞİ BEKLİYOR

Son olarak 2019 Aralık ayında düzenlenen Stage 4 Kids Yarışması'nda 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, Almanya'nın Hamburg kentinde şubat ayında konser verme hakkı elde etti. Bugüne kadar Almanya'daki kuzenlerinin gönderdiği kemanlarla çalışan ve 5 keman eskiten Cansu, yeni keman alamadığı için öğretmeninin kemanını kullanarak yarışmalara ve Hambug'da vereceği konsere hazırlanıyor. Cansu Sara Takmaz, Hamburg'da düzenlenecek konser için sponsor desteği beklediğini söyledi.

İDOLÜ, HİLARY HAHN

Keman çaldığı sırada şarkının ritmine ayak uydurduğunu ve bunu seyircilere yansıttığını anlatan Cansu, 8 yaşındayken yarışmalara katıldığını, sahneye çıktığı anda bambaşka bir dünyada olduğunu hissettiğini anlattı. Cansu, "Sahnede gözlerimi kapatıyorum ve kendimi müziğin akışına bırakıyorum. İleride çeşitli orkestralarda solist olarak sahne almak ve küçük çocuklara keman öğretmek istediğim için öğretmen olmak istiyorum. İdolüm, ABD'li mekan virtüözü Hilary Hahn. Onun gibi olmak, hatta ondan daha da iyi olmak isterim. Hilary Hahn'la birlikte konser vermeyi de hedefliyorum" diye konuştu.

ÖĞRETMENİNİN KEMANIYLA ÇALIŞIYOR

Meltem Takmaz, kızı Cansu'ya hamile kaldığı andan itibaren anne karnında klasik müzik dinlettiğini, babasının ise ona saz çalıp türkü söylediğini anlattı. Cansu'nun müzikle büyüdüğünü belirten Meltem Takmaz, "Cansu'yla çok gurur duyuyoruz. Her girdiği yarışmada derece elde etti. Yarışmalar yurt dışında olduğu için maddi anlamda zorlanıyoruz. Cansu gelişim çağında olduğu için boyu büyüdü ve yeni keman almamız gerekiyor. Şu an kendi kemanı yok. Öğretmeni Güljahan Babayeva'nın kemanıyla çalışıyor. 5 keman eskitti. Çok minyon olduğu için zor keman buluyoruz" dedi.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Sinan Cem Takmaz ise "Kızımın başarılarıyla, emekleriyle gurur duyuyorum. Cansu bebekken işten eve geldiğimde onu uyutmak için her seferinde şarkı, türkü söylerdim. Müzikler Cansu'ya huzur verdi. Daha sonra eğitime başladı. Bu tür çocuklarımızın gelişiminde emek ve sabır olmadan, zamanı iyi doğru kullanmadan başarıya imza atamıyorlar. Ama kızım bunları annesi ve öğretmeninin desteğiyle başardı. Elimizden geldiğince ona destek oluyoruz. Onun başarısı bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.


Ermenistan, Erivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:10 Kaynak: DHA
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