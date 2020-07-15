Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı - Son Dakika

Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sıcak hava nedeni ile asfalt eridi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki araçla çarpıştı. Başka bir aracın da kaza nedeni ile olay yerine gelen polis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı.

Olay, Bismil- Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı sıcaklar nedeni ile asfalt eriyerek yolun kayganlaşmasına neden oldu. Bu sırada yoldan geçen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki pikapla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya giden polis aracı da kaygan yoldan nasibini aldı

Kaza nedeni ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada, yoldan geçen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracına arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından sulanan yola belediye ekipleri tarafından da kum döküldü.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.