Eriyen buzullar Vikingler döneminden kalma dağ geçidini açığa çıkardı - Son Dakika

Norveç'te eriyen buzullar, Vikingler döneminden kalma bir dağ geçidini ortaya çıkardı.

Daily Mail'in haberine göre, Norveç'in dağlık Lendbreen bölgesinde buzulların erimesiyle açığa çıkan geçitte MS 300 yıllarından kalma arkeolojik kalıntılar bulundu.

Çok iyi korunmuş kalıntılar arasında runik yazı bulunan bir yürüyüş sopası, eldiven, iğne ve küçük bir bıçak gibi 100'den fazla alet ve giysinin yanı sıra hayvan kemiklerinin yer aldığı belirtildi.

Dağ geçidinin Vikingler döneminde seyyahlar ve tüccarlar tarafından kullanıldığı, geçitte hareketliliğin MS 1000 yılında zirveye çıktığı, 1300'lü yıllarda veba salgınından sonra iklim koşulları ve ekonomik sebeplerle kullanılmamaya başlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı eriyen buzulların bölgede daha fazla arkeolojik kalıntının bulunmasını sağlayabileceğini dile getirdi.