Üye Girişi
Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı - Son Dakika

Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı

21.01.2022 17:48
Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı

Bilim insanları, 2017'de Antarktika'dan kopan ve 2021'de erime sürecini tamamlayan dev buz dağından denizlere 152 milyar ton tatlı su yayıldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, 2017'de Antarktika'dan kopan ve 2021'de erime sürecini tamamlayan dev buz dağından denizlere 152 milyar ton tatlı su yayıldığını ortaya koydu. Erimenin olası etkileri araştırılmaya devam ediliyor.Bilim insanları, 2017 yılında Antarktika'dan kopan dev buz dağının erime sürecinde dünya denizlerine milyarlarca ton tatlı su bıraktığını ortaya koydu. İngiliz araştırmacılar açığa çıkan suyun 61 milyon olimpik havuzun hacmine denk geldiğini ve erimenin denizlerdeki canlıların yaşamı üzerine önemli etkilerinin olabileceğini bildirdi.

A-68 adı verilen ve 5.719 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük altıncı buz dağı olan kütle 2017'de Antarktika'dan koptuktan sonra erime sürecine girmişti. Güney Okyanusundaki Weddel Denizinin sularında iki yıl boyunca sürüklenen A-68, ardından kuzeye doğru yol almaya başlamıştı.

Korkulan olmadı

2020 sonunda buzdağının Atlantik Okyanusunun güneyinde Britanya'ya bağlı Güney Georgia adası açıklarında karaya oturarak akıntıları bloke etmesi ve aç kalacak binlerce penguen ve fok balığının ölümüne yol açacağı endişesi doğmuştu.

Ancak İngiliz bilim insanlarının yayımladığı araştırma, buz dağının kısa süreliğine deniz tabanına oturduğunu, ancak daha ılıman olan Güney Georgia bölgesinde hızlı bir şekilde eriyerek kütlesinin önemli bölümünü kaybettiği sonucuna vardı.

Etkisi olumlu mu olumsuz mu?

Buz dağının hareketlerini uydular aracılığıyla izleyen bilim insanları, A-68'in 2020 sonundan başlayan ve 2021'de sona eren erime sürecinde toplam 152 milyar ton tatlı suyu denize bıraktığını ortaya koydu.

Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezinden araştırmacı Anne Braakmann-Folgmann, buz dağından eriyen suyun yüksek besin değerine sahip olduğunu belirterek "Bu devasa bir miktar. Bir sonraki aşamada bunun Güney Georgia bölgesindeki ekosisteme etkisinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Küresel ısınma buz dağı oluşumunu hızlandırıyor

Buz dağlarının ortaya çıkışı doğal bir süreç olmasına rağmen küresel ısınma nedeniyle kopan buz kütlelerinin sayısı artıyor. 19'uncu yüzyıldan bu yana Dünya'nın yer yüzey sıcaklığı yaklaşık bir derece arttı. Bu artışın kuraklık, aşırı sıcak dalgaları ve tropik fırtınaların oluşumunda etkili olduğu biliniyor.

Küresel ısınmanın etkileri Antarktika bölgesinde çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Bölgede yüzey sıcaklığında kaydedilen artış 2 santigrat dereceyi buldu. Grönland ve Batı Antarktika'daki buz örtüsü içindeki donmuş suyun, erimesi durumunda okyanuslardaki su seviyesini 12 metre kadar yükseltebileceği tahmin ediliyor. Bu da pek çok kıyı kentinin ve adanın sular altında kalması endişesini doğuruyor.

FP/ BK,ET

(c)

YORUMLAR
500

Küresel Isınma, Antarktika, su, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı - Son Dakika


İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı         
17:44
Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı         
17:36
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement