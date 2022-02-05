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Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı - Son Dakika

Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı

05.02.2022 16:04

Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde karların erimesi sonucu meydana gelen heyelanda istinat ve taş duvarlar yıkıldı.

Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde karların erimesi sonucu meydana gelen heyelanda istinat ve taş duvarlar yıkıldı.

Olay ilçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kar suyunun erimesi ve toprağın suya doyması ile bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi Oluşan heyelan neticesinde yol kenarındaki taş ve dere kenarındaki istinat duvarları yıkıldı. Mahalle sakinleri tehlike oluşturan heyelan nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Taşkın Alagöz, kar yağışı sonrası heyelan meydana geldiğini belirterek duvarın çöktüğünü söyledi.

Daha öncesinde istinat duvarı yapıldığını ve yıkıldığı için taş duvar yapıldığını aktaran Alagöz, "Evlerde risk altında. Bildiğim kadarıyla D S İ tarafından dere ıslah ihalesi yapıldı. Mart, Nisan gibi başlayacak. Umarım kısa sürede bunu bitirirler. Çünkü bundan önceki selde ev dere yatağına gitmişti. Sonra bir daha yapıldı" diye konuştu.

Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı
Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı
Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı

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Karabük, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı - Son Dakika


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