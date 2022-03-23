Eriyen kar heyelana sebep oldu - Son Dakika
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Eriyen kar heyelana sebep oldu

23.03.2022 14:38
Eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da kar sularının heyelana yol açması sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kastamonu'da kar sularının heyelana yol açması sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu- Abana karayolunda yer yer çökme ve heyelanlar meydana geldi. İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması sebebiyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı. Yola kadar inen toprak ve ağaçlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu. İş makinesi yardımıyla yola kayan toprak ve ağaçlar temizlendi. - KASTAMONU

Eriyen kar heyelana sebep oldu
Eriyen kar heyelana sebep oldu
Eriyen kar heyelana sebep oldu
Eriyen kar heyelana sebep oldu

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Karadeniz Sahil Yolu, Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eriyen kar heyelana sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eriyen kar heyelana sebep oldu - Son Dakika
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