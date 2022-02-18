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Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika

Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

18.02.2022 14:48

Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü Malatya'da tek katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

MALATYA - Malatya'da tek katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Zeynep Demir'in iki torunu ile birlikte yaşadığı Şehit Mehmet Nuri Kaygusuz Caddesi üzerinde bulunan tek katlı kerpiç evin mutfak bölümünde eriyen kar suyu nedeniyle çökme meydana geldi.

Eriyen kar suyunun etkisiyle mutfak kısmında çökmenin yaşandığı olayda duvarda büyük çaplı boşluklar oluştu. Üzeri branda ile kaplı ikamette yeni çökmelerin yaşanmasından endişe eden ev sahibi Zeynep Demir'in oğlu Cumali Demir annesinin ikamette ayrılmak istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü
Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü
Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

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Oğlu intihar eden anne, 'Kar yağdırdın başıma oğlum' diyerek gözyaşı döktü Oğlu intihar eden anne, "Kar yağdırdın başıma oğlum" diyerek gözyaşı döktü

Zeynep Demir, Yeşilyurt, Malatya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika


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