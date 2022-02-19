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Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika

Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

19.02.2022 00:58
Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

Malatya'da tek katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Malatya'da tek katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Zeynep Demir'in iki torunu ile birlikte yaşadığı Şehit Mehmet Nuri Kaygusuz Caddesi üzerinde bulunan tek katlı kerpiç evin mutfak bölümünde eriyen kar suyu nedeniyle çökme meydana geldi.

Eriyen kar suyunun etkisiyle mutfak kısmında çökmenin yaşandığı olayda duvarda büyük çaplı boşluklar oluştu. Üzeri branda ile kaplı ikamette yeni çökmelerin yaşanmasından endişe eden ev sahibi Zeynep Demir'in oğlu Cumali Demir annesinin ikamette ayrılmak istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. - MALATYA

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Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü 'Fidancılarımızın Güzel Bir Alana Taşınması Hizmetlerin Kalitesini Artıracaktır' "Fidancılarımızın Güzel Bir Alana Taşınması Hizmetlerin Kalitesini Artıracaktır"

Zeynep Demir, Yeşilyurt, Malatya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika


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