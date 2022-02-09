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ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika

ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

09.02.2022 09:50

BARTIN'da dün başlayan sağanakta, yüksek kesimlerdeki karlar eridi.

BARTIN'da dün başlayan sağanakta, yüksek kesimlerdeki karlar eridi. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı yükselirken, küçük iskeleler ile yürüyüş parkında su yükseldi.

Kentte dün yağmur etkili oldu. Sağanakla yüksek kesimlerdeki karlar eriyince şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda da su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri, sular altında kaldı. Yalı mevkiinde bulunan görsel çektirme kayıklar, figürler ile Sevgi Parkı yolu suya gömüldü. Irmağın yükselmesiyle Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

'IRMAKTA YÜKSELME DEVAM EDİYOR'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da önceki haftalarda yoğun kar yağışının ardından dün öğle saatlerinde ardından Bartın Irmağı yükseldi. Yalı Sevgi Parkı yürüyüş yolu ve gezi teknelerinin bulunduğu alanlar sular altında kaldı. Irmaktaki su yükselmesi devam ediyor. Irmaktaki seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

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Karadeniz, Bartın, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika


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