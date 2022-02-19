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Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu - Son Dakika

Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu

19.02.2022 10:58
Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu

Bartın'da sağanak yağmurla birlikte eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu.

Bartın'da sağanak yağmurla birlikte eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu.

Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında taşkınlara neden oldu.

Çağlayan mesire alanında yol ve büfeler su altına kalırken Yalı mevkiinde ise iskeleler sulara gömüldü.

Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.

Kozcağız beldesi ile Kumluca beldesine ulaşım sağlayan karayolu ağının Boğazköy mevkiinde Kocanaz çayında suların yükselmesiyle beraber kapanan yol nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirildi.

Öte yandan, Jandarma ve Polis ekiplerince Çağlayan mevki başta olmak üzere taşkınların yaşandığı bölgelerde şerit çekilerek önlem alındı. - BARTIN

Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu
Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu
Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu
Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu
Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu
Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu

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Karadeniz, Çağlayan, Bartın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu - Son Dakika


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